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Yan yatan tırın sürücüsü yaralandı

14.02.2021 21:19 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki kalorifer peteği ile termosifon yüklü bir tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı.

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki kalorifer peteği ile termosifon yüklü bir tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Tır içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin camı kırarak çıkarılmasının ardından, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, saat 19.15 sıralarında Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Peribacaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Muammer Akyıldız (63) idaresindeki 26 BB 390 plakalı kalorifer peteği ile termosifon yüklü tır, Peribacaları mevkiinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolu üzerinde bir süre savrulan tır, yolun sağ tarafında bulunan bir tarlaya yan yatarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yan yatan tır içerisinde sıkışan sürücüyü, tırın ön camını kırarak çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akyıldız, daha sonra ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Akyıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yan yatan tırdan savrulan kalorifer peteği ile termosifonlar jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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