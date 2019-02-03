Yanağındaki dövmeyle tüm dünyayı kandırmış

Karter, şarkısının reklamını yapmak için bir makyaj sanatçısıyla 300 dolara anlaştığını itiraf etti.

Karter hakkında “Neyse ki o kadar da kafasız değilmişsin” benzeri yorumlar yapıldı. Karter, yanağına yaptırdığı Harry Styles dövmesini sosyal medyada paylaşırken, “Onun kariyerini istiyorum. Onun kadın versiyonuymuşum gibi hissediyorum. Amerika’ya sanatımı icra etmek, müziği hayatımın temeline oturtmak için taşındım. Rock ‘n’ roll benim tutkum. Onunla çalışmayı çok istiyorum. Hadi çalışalım Harry. Neredesin? Bu sözümü bir yere yazın: Onun albümüne bir şarkı yapıyorum” demişti.