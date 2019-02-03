One Direction grubu solisti Harry Styles’a hayran olan şarkıcı Kelsy Karter, yanağına Harry Styles’ın yüzünün dövmesini yaptırmasıyla tüm dünyanın dikkatini çekmişti.
Kelsy Karter yanağındaki dövmeyle tüm dünyayı kandırmış
Ünlü şarkıcı Harry Styles’ın yüzünü dövme olarak yanağına kazıttığı görünümüyle tüm dünyayı hayrete düşüren Kelsy Karter, dövmenin sırrını açıkladı.
One Direction grubu solisti Harry Styles’a hayran olan şarkıcı Kelsy Karter, yanağına Harry Styles’ın yüzünün dövmesini yaptırmasıyla tüm dünyanın dikkatini çekmişti.
24 yaşındaki Yeni Zelanda doğumlu şarkıcı, yanağındaki yeni dövmesiyle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, “Anne bak kendime ne yaptım” ifadesini kullanmıştı.
Karter’ın yanağındaki dövmenin kalıcı olmadığı, tüm dünyaya yalan söylediği ortaya çıktı.
Karter, şarkısının reklamını yapmak için bir makyaj sanatçısıyla 300 dolara anlaştığını itiraf etti.
Karter hakkında “Neyse ki o kadar da kafasız değilmişsin” benzeri yorumlar yapıldı.
Karter, yanağına yaptırdığı Harry Styles dövmesini sosyal medyada paylaşırken, “Onun kariyerini istiyorum. Onun kadın versiyonuymuşum gibi hissediyorum. Amerika’ya sanatımı icra etmek, müziği hayatımın temeline oturtmak için taşındım. Rock ‘n’ roll benim tutkum. Onunla çalışmayı çok istiyorum. Hadi çalışalım Harry. Neredesin? Bu sözümü bir yere yazın: Onun albümüne bir şarkı yapıyorum” demişti.
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