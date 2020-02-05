HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yanak ısırma iltihaplanmaya sebep oluyor!

Yanak ısırma iltihaplanmaya sebep oluyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.02.2020 15:13 | Son Güncelleme

Yanak ısırmanın obsesif kompulsif bozukluk nedeniyle tekrarlayan bir davranış haline geldiğini söyleyen Dt.Pertev Kökdemir, yanak ısırmanın farklı sebeplerden dolayı yaşanabileceğinin de altını çizdi.

Yanak ısırma iltihaplanmaya sebep oluyor!

Çoğu insan daha önce yanaklarının iç kısmını ısırmış olsa da, bazı insanlar yanaklarını uzun süre boyunca ısırırlar. Kronik yanak ısırma Obsesif Kompulsif bozukluk ile ilişkisi tekrarlayan bir davranış da olabilir.

Dt.Pertev Kökdemir, yanak ısırması veya ağızdaki diğer alanların ısırılması ile ilgili yapılan araştırmalarda, ‘’Her 1 milyon kişiden 750'sinin etkilendiğini ve kadınlarda erkeklere oranla daha yaygın olduğunu’’ belirtti.

Dikkatsizce çiğnemek veya yemek yerken konuşmak bazen birinin yanağını kazara ısırmasına neden olabilir. Yanlışlıkla ısırma, ısırık yerinde yaralanmaya ve iltihaplanmaya sebep olabilir.

Dt.Kökdemir, yanaklarını yanlışlıkla ısıran kişilerin diş hekimine gözükmesini tavsiye ederken bu belirtinin, dişlerin veya implantların ağızda yanlış hizalanmasından kaynaklanabileceğini de ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNERKöpeklerin terliklerle imtihanları!Köpeklerin terliklerle imtihanları!
Sürekli depremden korkar hale geldiyseniz bunlara dikkat!Sürekli depremden korkar hale geldiyseniz bunlara dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yanak ısırması obsesif kompulsif bozukluk yanak ısırmak

En Çok Okunan Haberler

Yataktan paylaştı olay oldu

Yataktan paylaştı olay oldu

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Güzel oyuncu babasıyla yakalandı! İşte babası

Güzel oyuncu babasıyla yakalandı! İşte babası

Koronavirüs salgını yayılıyor: Evde ölmeyi tercih ederiz

Koronavirüs salgını yayılıyor: Evde ölmeyi tercih ederiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Meğer korunmak için...

2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Meğer korunmak için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem psikolojisinden kurtulmak için ne yapmalı?

Sürekli depremden korkar hale geldiyseniz bunlara dikkat!

Madde bağımlılığı tedavisinde sporun rolü

Bağımlılığınızı sporla yenin!

1,5 yılda 53 kilo verdi, 123 kilodan 70 kiloya düştü

1,5 yılda 53 kilo verdi!

Türkiye korona virüsü riski taşıyor mu? Korona virüsünden nasıl korunuruz?

Türkiye koronavirüsü riski taşıyor mu?

Grip virüsü yüzünden felç kaldı! İyileşebilmek için yardım bekliyor

Grip virüsü felç bıraktı! İyileşmesinin tek yolu...

Kanser tedavisinde yeni yöntemler sağkalım oranlarını yükseltiyor

İdrarda görülen kana dikkat! Yılda 11 milyon kişi bunu yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.