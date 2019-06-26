HABER

Yanan ahırda 8 koyun telef oldu, 4 kişi zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 17:00 | Son Güncelleme

Bursa’da hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yanan ahırda 8 koyun telef oldu, 4 kişi zehirlendi

Bursa’da hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. 4 vatandaşın dumandan etkilendiği yangında 8 koyun telef oldu.
Yangın, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ahırdan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevler büyümeden söndürülürken, ahırın sahibi A.K. (50), çocukları Ş.K. (9), M.K. (12) ve E.K. (15) koyunları kurtarmak için mücadele ederken dumandan etkilendi. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevlerin arasında kalan 8 koyun telef olurken, 10 koyun ise yaralı olarak kurtarıldı. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.

Yanan ahırda 8 koyun telef oldu, 4 kişi zehirlendi

Yanan ahırda 8 koyun telef oldu, 4 kişi zehirlendi

Yanan ahırda 8 koyun telef oldu, 4 kişi zehirlendi

Denizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdiDenizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdi
Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildiKazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi
Filistinliler ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planını protesto ettiFilistinliler ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planını protesto etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

Adana'da aşırı sıcaklar vatandaşları bunalttı

Marmaray'daki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü!

Marmaray'daki arıza paniğe yol açtı

Sevgilisi uğruna 3 çocuğunu bıraktı, onlarca kişiyi dolandırıp kaçtı

Böyle baba olmaz olsun!

Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.