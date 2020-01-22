HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yanan ahırdaki koyun ve kuzuları vatandaşlar kurtardı

Yanan ahırdaki koyun ve kuzuları vatandaşlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 23:59 | Son Güncelleme

Yanan ahırdaki koyun ve kuzuları vatandaşlar kurtardı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yangın çıkan ahırdaki koyun ve kuzular vatandaşlar tarafından kurtarıldı, alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

İstasyon Mahallesi Köşe Sokak'ta Hasan Erdem'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hasan ve eşi Münevver Erdem, komşularının da yardımıyla ahırdaki koyun ve kuzularını son anda çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.

Münevver Erdem, alevlerden son anda 30 koyun ve kuzusunun kurtarıldığını belirterek, "Bugün saman geldi bize, onu ahıra yerleştirdik. Nasıl oldu bilmiyorum ama çok şükür hayvanları kurtardık. Arpalar, samanlar gitti, şimdi ne yedireceğiz biz bu hayvanlara?" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
Manisa beşik gibi sallanmaya devam ediyorManisa beşik gibi sallanmaya devam ediyor
Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntülerManisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahır yangını yangın

En Çok Okunan Haberler

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

ABD'li Tümgeneral dikkat çeken çıkış: Ruslar Suriye'de bizi test ediyor

ABD'den dikkat çeken çıkış: Ruslar Suriye'de bizi test ediyor

Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım

Ceren’in annesinden duygulandıran paylaşım

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi

Manisa beşik gibi! 35 deprem daha...

Manisa Valisi Ahmet Deniz, depremin bilançosunu açıkladı

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.