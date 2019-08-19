"Yanan alan 500 hektar civarında gözüküyor"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar'a sıçrayan yangında yaklaşık 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi. Bakan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum ve Milas'taki 2 yangının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu, ilerleyen saatlerde oradaki ekiplerden takviye alarak İzmir'deki yangına daha hızlı müdahale edeceklerini belirtti. İzmir'de Urla Yağcılar ve Karabağlar'da çıkıp Seferihisar sınırlarına kadar varan bir yangının olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Buradaki yangımızla ilgili gece boyunca ekiplerimizin sıkı çalışması bize neticeyi aldırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterlerimizin pervanelerinin dönmesi ve meteorolojik şartların daha olumlu seyrediyor olması, hava araçlarının daha rahat çalışması nedeniyle biraz daha hızlı netice almaya başladık." dedi. Pakdemirli, Karabağlar'dan başlayan yangının henüz kontrol altına alınmadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yer yer tütmelerin dışında çok önemli yoğun yangın bölgeleri kalmadı. Yoğun yangın bölgesi Çamtepe, Efemçukuru ve Gödence köylerinin güneyinde. Ancak bu köyleri tehdit eden herhangi bir şey yok. Dün gece ihtiyaten boşalttığımız köyler vardı. Bunlar normale döndü, herhangi bir sıkıntı yok ama gece boyu elde ettiğimiz kazanımlarımızın gündüz rüzgarın artmasıyla kaybolma riski var, o yüzden ekiplerimiz sahada var güçleriyle çalışıyorlar. Tüm gayretleriyle çalışıyorlar." Yangında 4 evin kısmi hasar gördüğünü aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu: "Onun dışında en önemli şey ağaçlarımızın, bitki örtümüzün ve yaban hayatımızın kaybolmuş olması. Dün Cumhurbaşkanımızla da konuşurken aslında yangın büyüklüğü 50-100 hektar arasındayken 500 hektara kadar bir alanın yanabileceğini söylemiştim. Bugün kabaca yukarı çıktığımızda o 500 hektarı, kesin olarak hesaplamamakla birlikte 500 hektar gözüküyor. Burada şu var, sevindirici taraf şu, özellikle yaban hayatı için, hep bir parçalı şekilde yanmış yani tamamen yanan bir alan yok. Hep parça parça yanan alanlar var. Bu kısmi olarak bizi biraz teselli edebilir ama yanan alanın şu alanda aşağı yukarı 500 hektar civarında gözüküyor."