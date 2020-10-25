Yanan alanlar helikopter ile görüntülendi

Kahramanmaraş’ta engebeli arazide çıkan ve 3 günde söndürülen orman yangınında yanan alanlar helikopter kamerası ile görüntülendi.

Yangın, Andırın İlçesi Sumaklı ve Güdenli mevkilerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkmış; bölgeye helikopter, arazözler ve çeşitli iş makinaları müdahalesi ile 3 günde kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemlerine geçilmişti. Yangın yerinde incelemede bulunan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ile havadan yanan alanları kontrol etti. Cep telefonu kamerası ile yanan alanları görüntüleyen ekip yangın raporu hazırladı. Öte yandan bölgede çıkan yangınlarda yaklaşık 15 hektar alanda zarar gördü.

