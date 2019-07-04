HAYATİ AKÇAY - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yanan bazı orman alanlarının imara açılacağı ya da başka maksatlarla kullanılacağı yönünde kamuoyunu yanıltma çabaları olduğunu belirterek "Yanıp da daha sonra başka bir maksatla kullanılan hiçbir metrekare orman arazisi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın gönlü ferah olsun. Yanan alanlarımız hızlıca orman haline getiriliyor." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Karacabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman yangınlarına, 2017 yılında 15 dakikada, 2018 yılında 12 dakikada müdahale eder duruma geldiklerini belirtti.

Kısa sürede müdahale etmenin, yanan alanların daralması şeklinde olumlu bir sonucu ortaya çıkardığını ifade eden Karacabey, "Ülkemiz dünya üzerinde orman yangınlarıyla mücadelede hakikaten lider durumunda. Bu, ülkemiz adına gurur verici bir durum. Sadece kendi ülkemizde değil, bölgemizdeki diğer ülkelerde çıkan orman yangınlarına da müdahale eder durumdayız. Bunu memnuniyetle ifade edebiliyoruz." dedi.

Karacabey, son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla ülke genelinde çıkan orman yangınlarında artış olduğunu aktararak "Ancak memnuniyetle ifade ediyoruz ki yangın sayısı geçmiş yıla göre daha fazla olmasına rağmen, bu yıl yanan alan miktarı geçen yılın yarısı büyüklüğünde." ifadesini kullandı.