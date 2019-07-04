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"Yanan alanlarımız hızlıca orman haline getiriliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: - "Ülkemiz dünya üzerinde orman yangınlarıyla mücadelede hakikaten lider durumunda. Bu, ülkemiz adına gurur verici bir durum" - "Ormanlarımız kesinlikle anayasa ile güvence altına alınmış durumda. Yanan alanların kesinlikle başka maksatla kullanılamayacağı net olarak ifade edilmiş. Yanıp da daha sonra başka bir maksatla kullanılan hiçbir metrekare orman arazisi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın gönlü ferah olsun. Yanan alanlarımız hızlıca orman haline getiriliyor"

HAYATİ AKÇAY - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yanan bazı orman alanlarının imara açılacağı ya da başka maksatlarla kullanılacağı yönünde kamuoyunu yanıltma çabaları olduğunu belirterek "Yanıp da daha sonra başka bir maksatla kullanılan hiçbir metrekare orman arazisi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın gönlü ferah olsun. Yanan alanlarımız hızlıca orman haline getiriliyor." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Karacabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman yangınlarına, 2017 yılında 15 dakikada, 2018 yılında 12 dakikada müdahale eder duruma geldiklerini belirtti.

Kısa sürede müdahale etmenin, yanan alanların daralması şeklinde olumlu bir sonucu ortaya çıkardığını ifade eden Karacabey, "Ülkemiz dünya üzerinde orman yangınlarıyla mücadelede hakikaten lider durumunda. Bu, ülkemiz adına gurur verici bir durum. Sadece kendi ülkemizde değil, bölgemizdeki diğer ülkelerde çıkan orman yangınlarına da müdahale eder durumdayız. Bunu memnuniyetle ifade edebiliyoruz." dedi.

Karacabey, son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla ülke genelinde çıkan orman yangınlarında artış olduğunu aktararak "Ancak memnuniyetle ifade ediyoruz ki yangın sayısı geçmiş yıla göre daha fazla olmasına rağmen, bu yıl yanan alan miktarı geçen yılın yarısı büyüklüğünde." ifadesini kullandı.

Bunda fedakarca çalışan ekiplerin çok büyük rolü olduğuna dikkati çeken Karacabey, dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki en yeni teknolojilerin Türkiye'de de bulunduğunu, hem teknoloji altyapısı hem de yetişmiş insan kaynağı bakımından Türkiye'nin iyi durumda olduğunu anlattı.

Karacabey, faal olarak 30 yangın söndürme helikopterleri olduğunu dile getirerek "Bunun yanı sıra 2 bin 200 adet kara aracımız mevcut. Toplamda 19 bin personelimiz orman yangınlarıyla mücadelede görev alıyor." diye konuştu.

- "Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı"

Orman yangınlarının önlenmesi noktasında vatandaşlara büyük görevler düştüğünü vurgulayan Karacabey, şöyle devam etti:

"Çıkan orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bu, elimizdeki verilerle de sabit. Sadece yüzde 10'u doğal ve yıldırım kaynaklı. Dolayısıyla vatandaşlarımıza çok büyük sorumluluk düşüyor. Vatandaşlarımız için özellikle piknik ve mesire alanlarımız var. Kendileri buralarda pikniklerini yaparlarsa ve ayrılırken de yaktıkları ateşi suyla söndürse yangınların çıkmamasını sağlamış olurlar. Ayrıca vatandaşlarımız tarla temizliği ve anız yakma gibi sebeplerden dolayı da orman yangınlarına neden olabiliyor. Bu konuda da özellikle dikkatli olmalarını istirham ediyorum."

Karacabey, araçla yolculuk esnasında atılan sönmemiş sigara izmaritlerinin de orman yangınlarına yol açtığına dikkati çekerek bu konuda da vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

- "Vatandaşlarımızın gönlü ferah olsun"

Yanan bazı orman alanlarının imara açılacağı ya da başka maksatlarla kullanılacağı yönünde kamuoyunu yanıltma çabaları olduğuna değinen Karacabey, şunları kaydetti:

"Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Ormanlarımız kesinlikle anayasa ile güvence altına alınmış durumda. Yanan alanların kesinlikle başka maksatla kullanılamayacağı net olarak ifade edilmiş. Bizler Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü olarak yanan alanları öncelikli olarak yıl içerisinde ağaçlandırırız. Bütün yanan orman alanlarında da bunu görmek mümkündür. Arzu edenlere yerinde de gösterebiliriz. Yanıp da daha sonra başka bir maksatla kullanılan hiçbir metrekare orman arazisi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın gönlü ferah olsun. Yanan alanlarımız hızlıca orman haline getiriliyor."

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ordu Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey orman yangını

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