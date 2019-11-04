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Yanan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:45 | Son Güncelleme

  MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, dün çıkan yangında kullanılmaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ni yeniden inşa ederek, daha güçlü bir şekilde donatıp, tüm Ankaralıların hizmetine sunacaklarını açıkladı.

MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, dün çıkan yangında kullanılmaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ni yeniden inşa ederek, daha güçlü bir şekilde donatıp, tüm Ankaralıların hizmetine sunacaklarını açıkladı.

Mamak Belediyesi tarafından 2017 yılında yaptırılan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, merkez kullanılmaz hale geldi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde inceleme yaptı. Başkan Köse, 2 yıl önce hizmete açılan merkezin özel bir işletme elinde hizmet verdiğini hatırlatarak "Uzmanlar yangının çıkış sebebini incelemeye devam etmektedir. Yangın, tesisin aşağı kısmından yayılmıştır. Çok kısa sürede aşağı kısımdan başlayan yangın bütün tesisi etkisi altına almıştır. Ve maalesef Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçi ağırlayan tesisimiz tüm çabalara rağmen kullanılamaz hale gelmiştir. Tek tesellimiz yaralı ve can kaybının olmaması" dedi.

'YENİDEN İNŞA EDİLECEK'

Bu süreçten sonra yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Köse, "Kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'mizi yeniden inşa ederek, daha güçlü bir şekilde donatıp öğrencilerimizin, gençlerimizin, tüm Ankaralıların hizmetine sunacağız" diye konuştu.

ANKARA, (DHA)

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