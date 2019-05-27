HABER

Yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

Yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü

İSTANBUL (AA) - Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Çerkezköy istikametine giden ambulans, Kınalı mevkisinde yanmaya başladı.

Oksijen tüpünün patlaması sonucu başladığı ileri sürülen yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Ambulansta bulunan 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemeler sürüyor.

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp... Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
Elazığ’daki 5.2’lik deprem, bin 325 ev ve ahıra zarar vermişElazığ’daki 5.2’lik deprem, bin 325 ev ve ahıra zarar vermiş
Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan gazeteci, 'Ahlaki Değerler' seminerine katılacakCumhurbaşkanına hakaretten yargılanan gazeteci, 'Ahlaki Değerler' seminerine katılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Silivri

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 yaşındaydı

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 yaşındaydı

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Anne ve babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Yeni gelişme

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.