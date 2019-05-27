Yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü

İSTANBUL (AA) - Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Çerkezköy istikametine giden ambulans, Kınalı mevkisinde yanmaya başladı.
Oksijen tüpünün patlaması sonucu başladığı ileri sürülen yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Ambulansta bulunan 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti.
Olay yerinde incelemeler sürüyor.
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