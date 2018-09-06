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YANAN ARACA DAMACANA İLE MÜDAHALE ETTİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 23:46 | Son Güncelleme

  Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkinde seyir halindeki hafif ticari araç birden alev aldı.

Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkinde seyir halindeki hafif ticari araç birden alev aldı. Motor kısmında çıkan yangın, diğer sürücülerin getirdiği damacanalarla söndürüldü.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ
Yangın, TEM Otoyolu Hasdal mevki Edirne istikametinde saat 21.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Kopuz'un kullandığı 34 TZ 0442 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Motor bölümünden alevlerin ve dumanların çıktığını gören sürücü, aracını sağ şeride çekti. Kopuz, aracındaki yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Sürücünün, yangın tüpü bitince imdadına, o sırada yoldan geçmekte olan bir su satıcısı yetişti. Sucunun, damacanalarla müdahale etmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu, araçta maddi hasar meydana geldi.
İrfan Kopuz "Durup dururken araç giderken alev aldı. Sağ şeride çektim.İtfaiye bekliyorum. Sağ olsun sürücüler yardım etti. Yangını söndürdü. Çocuğumla gidiyordum. Ne oldu anlamadım" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan araca müdahale edilmesi
-Damacana ile su dökülmesi
-Sürücülerin yardım etmesi
-Sürücü ile röp.
-Genel ve detaylar

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