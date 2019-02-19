Yanan araca kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangına mahalleli, hortumla ve kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti. İtfaiye tarafından yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale gledi.
Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Kanarya Sokak’ta saat 04.00 sıralarında Gökhan Kutlu'ya ait park halindeki 16 EC 705 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı. Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Uyanan Kutlu ve komşuları, alevlere hortumla ve kovalarla taşınan suyla müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına 1 saatlik çalışmayla söndürdü.
Aracın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama
İstanbul'da can pazarı!
Ajanslar son dakika olarak geçti! Mısır'da büyük patlama!
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum