HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yanan aracın yanına bırakılan notta büyük itiraf: Bombaları ben patlattım

Yanan aracın yanına bırakılan notta büyük itiraf: Bombaları ben patlattım

12.06.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk Köyü yolunda, sürücünün de içinde bulunduğu bir otomobil yandı. Yanan otomobilin yanında ise 4 ayrı bombalama olayı itirafının yer aldığı kağıda yazılı not bulundu. Araçla birlikte yanan sürücünün yazdığı düşünülen notlarda, 4 ayrı bombalamayı kendisinin yaptığı ve bundan pişmanlık duyduğu yazıldığı görüldü. Hayatını kaybeden sürücünün Diyarbakır'da İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenildi.

Yanan aracın yanına bırakılan notta büyük itiraf: Bombaları ben patlattım

Olay öğle saatlerinde Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Aziz Atay (41) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yandı. Yol üzerinde yanan aracı fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vücudunda büyük yanıklar oluşan Aziz Atay'ın yanısıra, yanan otomobilin yakınına bırakılmış notlar buldu.

Başlıksız-1

KAĞIDA YAZILAN 4 BOMBALAMA İTİRAFI

Kalemle yazılan natta, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Kamera kayıtlarına bakarsanız, oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var, öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkiindeki bombayı da patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arkasındakini de” şeklinde itiraflar olduğu görüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Yangında vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Atay, olay yerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Atay, yoğun bakıma kaldırılmasının ardından, ambulans helikopter ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'ne nakil edilirken, hava muhalefeti nedeniyle Elazığ'a geri getirildi. Bu kez Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Atay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

41 yaşındaki Aziz Atay'ın, Diyarbakır'ın Dicle İlçesi Fatih Oratokulunda İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Aniden bastırdı! Cadde ve sokaklar göle döndüAniden bastırdı! Cadde ve sokaklar göle döndü
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

6 yaşındaki Duru'dan kahreden haber

6 yaşındaki Duru'dan kahreden haber

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.