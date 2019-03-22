HABER

Yanan aracına hortumla müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 03:23 | Son Güncelleme

Adana'da park halindeki otomobili yanan bir kişi evinden uzattığı hortumla yangına müdahale etti

Adana'da, park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Şakirpaşa Mahallesi'nde patlama sesi duyan ve park halindeki bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada 01 ABV 966 plakalı otomobilin sahibi Hayrullah Döner, aracının yandığın görünce evinin bahçesindeki musluğa bağladığı hortumla yangına müdahale etti.

Döner, komşularının da yardımıyla söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin kundaklanması ihtimali üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokakta uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Olayın ardından otomobilde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik aksamından kaynaklandığını belirledi.

Otomobil sahibi Hayrullah Döner, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde uyurken 'pat' diye bir ses duyunca damdan bir şey düştü sandım. Sonra babamların kalktığını fark ettim. Onlarda patlama sesine uyanmış. Herkes bu sese uyandı. Biz yangına müdahale etttik. Şurada bin metre ilerdeki itfaiye 45 dakikadır ortalıkta yok." dedi.

PARTNERBu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...Bu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...
Türkiye'den Trump'a sert tepkiTürkiye'den Trump'a sert tepki
Bakan Soylu: Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir (3)Bakan Soylu: Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana otomobil yangın

En Çok Okunan Haberler

Ve Belözoğlu açıkladı! Sezon sonu...

Ve Belözoğlu açıkladı! Sezon sonu...

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

G.Saray'a yeni Mesut Özil! Flaş hamle...

G.Saray'a yeni Mesut Özil! Flaş hamle...

Trump 'zamanı geldi' dedi ve duyurdu!

Trump 'zamanı geldi' dedi ve duyurdu!

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan 'Golan Tepeleri' tepkisi

Türkiye'den Trump'a sert tepki

21 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

21 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Numan Kurtulmuş: Dünya, Trump'ın attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değil

Trump'ın tartışılacak kararına sert tepki

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.