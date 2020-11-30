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Yanan aracını söndürmeye çalışırken kalp krizinden hayatını kaybetti

30.11.2020 16:08 | Son Güncelleme:
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Yanan aracını söndürmeye çalışırken kalp krizinden hayatını kaybetti

Eskişehir'de, park halindeki hafif ticari aracında çıkan yangını söndürmek isteyen Abdurrahman Salttürk (82), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Alınca Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman Salttürk, evinin önünde park halinde bulunan aracına bindi. Salttürk'ün kontağı çevirmesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle araç yanmaya başladı. Hemen araçtan inen Salttürk, yangın tüpü bulmak için önce çevredeki dükkanlara koştu. Daha sonra bulduğu kovayla aracına su döken Salttürk, bir anda fenalaşıp, yere yığıldı.

Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Salttürk ambulansla Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salttürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

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'YARDIMA GELEN ARAÇLARIN YA YANGIN TÜPÜ YOKTU YA DA ARIZALIYDI'

Hayatını kaybeden Abdurrahman Salttürk'ün komşusu Ünal Yanık, yangın sırasında gelen araçların yangın tüplerinin olmadığını olanların da arızalı çıktığını belirterek, "Sabah buradan geçerken baktık arabadan duman çıkıyor. Rahmetli elinde kovayla koşturuyordu. Bir kova su döktü ama hiç fayda sağlamadı. O sırada 3-4 tane araba geldi. Hiçbirinin yangın tüpü yok ya da arızalı çıktı. Koşuştururken bir anda alev aldı. Amca telaştan düştü oraya. Evinin köşesinde 8-10 kedi toplanıyordu. Kedilere yiyecek veriyordu. 80 yaşına rağmen sürekli çalışırdı. Telaştan, stresten gitti" dedi.

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Saltürk'ün panik halinde yangın tüpü bulabilmek için çevredeki dükkanlara koşturduğunu ifade eden Sefer Yağcı ise, "Arabadan dumanlar çıkıyordu. Panik halinde yangın tüpü istemek için önce boyacıya sonra markete koştu. Aracına doğru gelirken yolda düştü. İlk anda müdahale ettik ama kurtaramadık. Araba park halinde duruyordu. İlk önce kontağı açmış ve kablolar tutuşmuş" diye konuştu.

(DHA)

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