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Yanan araçta ölü bulunan galerici ve eşi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de kaçırılma ihbarından bir gün sonra yanan araçta cesetleri bulunan Mustafa Şahin Akkoç (76) ile eşi Ayfer Akkoç'un (73) cenazeleri toprağa verildi.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de kaçırılma ihbarından bir gün sonra yanan araçta cesetleri bulunan Mustafa Şahin Akkoç (76) ile eşi Ayfer Akkoç'un (73) cenazeleri toprağa verildi. Nevşehir yakınlarındaki bir bağ evinde oturan galerici Mustafa Şahin Akkoç ile eşi Ayfer Akkoç'un Salı günü akşam saatlerinde silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, arama çalışması başlattı. Ancak tüm çabalara karşın sonuç alınamadı. Çarşamba günü Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünün yakınlarında, tarlalar arasındaki stabilize yolda yanmış haldeki hafif ticari aracı görenler, jandarmaya haber verdi. Gelen ekipler, araçta 2 cesetle karşılaştı. Cesetlerin, bir gün önce kaçırıldıkları ihbarında bulunulan Mustafa Şahin Akkoç ile eşi Ayfer Akkoç'a ait olduğu saptandı. Yanan aracın yakınında ise kanlı elbiselere rastlandı.Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan sabah saatlerinde teslim alınan Akkoç çiftinin cenazeleri, Nevşehir'deki Aşağı Bekdik Camisi'ne getirildi. Burada, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Şahin ve Ayfer Akkoç çiftinin cenazeleri, Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Aile yakınlarının talebi üzerine, cenaze namazının kılındığı camiye basın mensupları alınmadı. .

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