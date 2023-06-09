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Yanan araçtan onlarcası inip yola fırladı, ormanda izlerini kaybettirmeye çalıştılar! Otoyolda tehlikeli anlar: Düzensiz göçmenlerin kaçış anı kamerada

09.06.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde kapalı kasa minibüs seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Minibüsteki onlarca düzensiz göçmen araçtan inip ormana kaçtı. Polis göçmenlerden 8'ini yakaladı, tespit edilen 4 organizatör şüphelisi kişi de tutuklandı. Göçmenlerin minibüsten inerek ormana doğru kaçtığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otoyolda seyir halindeki araçlar apar topar yola fırlayıp karşıya geçerek ormana kaçmaya çalışan onlarca kişiyi önlerinde görünce şaşkına döndü. Yanan araçtan kaçan o göçmenlerin tehlikeli şekilde yola çıktığı anlar anbean görüntülendi. Yakalanan 8 göçmen idari para cezasının ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

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ARAÇTAN DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI

Olay, çarşamba akşam saatlerinde Buca Otoyolunda meydana geldi. Seyir halindeki kapalı kasa minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü, aracı yolun orta kısmındaki refüjde durdurdu. Kısa sürede dumanla kaplanan minibüsten aralarında çocukların da bulunduğu onlarca göçmen inerek, araç trafiğinin yoğun olduğu otoyolda tehlikeli bir şekilde yolun kenarına doğru koştu.

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ARAÇTAN KAÇIP ORMANA GİRDİLER

Şans eseri herhangi bir kazanın yaşanmadığı olay sırasında yol kenarına ulaşan kaçak göçmenler ormana girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen mikser aracı yanan minibüsün yakınında durdu ve su sıkarak araç yangınına müdahalede bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle minibüsteki yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise ormana kaçan 8 düzensiz göçmen yakaladı. Toplam, 115 bin 280 lira idari para cezası uygulanan göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

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GÖÇMENLERİN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Olay anı ve kaçak göçmenlerin dumanla kaplı kapalı kasa minibüsten inerek ormana doğru kaçtığı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, 4 organizatör şüphelisi kişiyi tespit etti. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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