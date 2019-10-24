Yanan araçtan uyuşturucu çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda seyir halindeki araçta yangın çıktı. Emniyet şeridine çekilen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen aracın içerisinden esrar çıktı.

Alınan bilgiye göre, B.B.’nin kullandığı 34 TR 2 plakalı lüks otomobil, Adana-Pozantı istikameti, kavşaklar bölgesine geldiğinde arka bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. Durum itfaiye ve trafik ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araç içerisinde yapılan incelemede esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



