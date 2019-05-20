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Yanan atölyedeki kedileri itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:11 | Son Güncelleme

Yanan atölyedeki kedileri itfaiye kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yangın çıkan marangoz atölyesindeki kedi ile 4 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde, Murat Taş'a ait mutfak dolabı, koltuk ve mobilya üretilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, atölyedeki kedi ile 4 yavrusunu fark etti.

Yoğun duman nedeniyle maske takarak içeri giren itfaiye eri, kutudaki yavrular ile anne kediyi dışarı çıkardı.

Kurtarılan kediler güvenli bir yere götürüldü.

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kedi Sivas yangın

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