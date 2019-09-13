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Yanan çadırda ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 00:44 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da arazideki çadırda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, çadırın içinde bir ceset buldu

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da çadırda çıkan yangında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Fevziçakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde boş arazide bir çadırın yandığını gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yanan çadırı kontrol eden ekipler, bir kişinin cesedini buldu.

Alanı güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bilgi verilmesinin ardından gelen cumhuriyet savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.

İnceleme sonrası ceset, İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Hayatını kaybeden kişinin ölüm sebebinin otopsiyle tespit edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziosmanpaşa şüpheli ölüm yangın

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