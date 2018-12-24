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Yanan caminin asırlık minaresi Elmalı'nın simgesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, 14'üncü veya 15'inci yüzyıldan kaldığı düşünülen ahşap Eski Cami, 78 yıl önce çıkan yangında kül olurken, minaresi asırlardır duruyor.

Yanan caminin asırlık minaresi Elmalı'nın simgesi oldu

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, 14'üncü veya 15'inci yüzyıldan kaldığı düşünülen ahşap Eski Cami, 78 yıl önce çıkan yangında kül olurken, minaresi asırlardır duruyor. 'Kesik Minare' olarak bilinen, taştan yapılma minare, ilçenin simgesi haline geldi.
Elmalı'da 1940 yılında çıkan büyük yangında, 14'üncü veya 15'inci yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen Eski Cami, 'Tahta Cami', 'Şeyh Ömer Paşa Cami' adlarıyla bilinen ve 'Cami Atik' de denilen caminin ahşaptan yapılma, namaz kılınan alanı tamamen yandı. Caminin sekizgen ve kesme taştan yapılan silindirik minaresinin ise sadece şerefesi zarar gördü. Yangında çevresindeki bütün evler yanan, yaklaşık 13 metre yüksekliğindeki minarede 1990'lı yıllarda restorasyon yapıldı. Hanönü Caddesi'nde bulunan ve 'Kesik Minare' olarak bilinen minare, Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla 2006 yılında Elmalı Belediyesi'nce korumaya alındı. İlçenin en eski camisinden bugüne kalan minare, Elmalı'nın simgelerinden oldu.
'OSMANLI DÖNEMİ MİMARİ ÖZELLİKLERİNİ YANSITIYOR'
Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve arkeolog Durmuş Altan, "Bulunduğu mahalleye adını veren ve Eski Cami, 'Tahta Cami' veya 'Şeyh Ömer Paşa Cami' adlarıyla da anılan 'Cami Atik' ilçedeki en eski cami olarak bilinmektedir. 1940 yılında Elmalı'da büyük bir yangın çıkmış, ahşaptan inşa edilen cami yangına yenik düşmüştür. Camiden günümüze yalnızca minaresi kalmış, minarenin de şerefeden üstü yıkılmıştır. Bu yıkımla beraber caminin adı halk tarafından 'Kesik Minare' olarak dillendirilmektedir. Göç mevsimlerinde leylekler yıkılan minarenin üst kısmını yuva edinmiştir. Yaşanan büyük yangında kitabesi de kaybolmuştur. İlçedeki yaygın inanışa göre yapının Selçuklular zamanından kalma olduğu düşünülmektedir; ancak inşa tekniğine de bakıldığında minare yaklaşık 14'üncü ve 15'inci yüzyıl erken Osmanlı Dönemi mimari özelliklerini yansıtmaktadır" diye konuştu.
Minarenin güneyinde, kaide üzerinde bir de güneş saati bulunduğunu anlatan Altan, "İlçemizin en eski camisi günümüze kalan minaresiyle tarihle harmanlanmış topraklarımızda olanca güzelliğiyle ihtişamını hala sergilemektedir" dedi.
'YANDIĞINI EVİMİZDEN GÖRDÜM'
Bölge halkından Sıtkı Serin ise "Ben çocuktum, bu cami yandı. Yandığını yukarıdaki evimizden gördüm" diye konuştu.
Salih Zeki Toksoy da "Dedem anlatırdı. 1940'larda Elmalı'nın bu tarihi çarşısında Eski Cami varmış. O tarihte çıkan büyük yangında her şey yanıp, kül olmuş. Bu camiden geri 'Kesik Minare' kalmış" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yanan caminin asırlık minaresi Elmalı'nın simgesi olduYanan caminin asırlık minaresi Elmalı'nın simgesi olduYanan caminin asırlık minaresi Elmalı'nın simgesi olduYanan caminin asırlık minaresi Elmalı'nın simgesi oldu

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