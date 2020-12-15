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Yanan engelli aracı faciaya neden oluyordu

15.12.2020 17:33 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de bir binanın girişinde bulunan engelli aracının yanması onlarca bina sakininin yüreğini ağzına getirdi.

Balıkesir’de bir binanın girişinde bulunan engelli aracının yanması onlarca bina sakininin yüreğini ağzına getirdi. Aracının yakıldığını iddia eden Harika Fatma Oral ise herkesin canını tehlikeye atan olayın faillerinin bulunmasını istedi.
Balıkesir Karesi ilçesi Toki 2. Etapta bulunan bir binanın giriş bölümüne park edilen yüzde 82 engelli raporu bulunan Harika Fatma Oral’a ait engelli aracının yanması sonucu binanın giriş kısmı alevlere teslim oldu. Yapılan ilk müdahale sonrasında büyük bir faciadan dönüldü.
Harika Fatma Oral’ın kızı Berna Gürsoy yaşadığı o anları şöyle anlattı: “Annemin engelli aracını o gün yağmur yağacak diye bina içerisine almıştık. Olayın olduğu anda biz evdeydik, annem komşuya geçmişti. Sonra apartmanı bir anda dumanlar sardı. Annem apartmanın yandığını söyledi. O sırada hepimiz aşağıya indik. Aşağıya indiğimizde ise motorun yandığını gördük. Olayın olduğu an panik halindeydim zaten. O anda hiçbir şey düşünemedim. Olay akşam saat 20.30 ile 21.30 arasında sürdü. Apartmanı terk etmek için asansörden çıktığımızda yangını görünce ben bayağı bir panikledim. Zaten burada göz gözü görmüyordu. Sonra birisi beni kolumdan tuttu ve çekti. Ondan sonra da dışarıya doğru çıktık.”
Yüzde 82 engelli raporu bulunan Fatma Oral ise aracının eli ayağı olduğunu belirtti. Oral, yeni bir araç almaya maddi imkanlarının el vermediğini dile getirerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yüzde 82 engelliyim. Benim 3 tekerlekli engelli aracımı dün akşam saatlerinde yakmışlar. Biz yukarıda dumanları gördük fakat dumanların yukarıdan aşağıya doğru geldiğini zannettik. Biz o telaşla hemen aşağıya indik. Aşağıya geldiğimizde benim motorum düz bir şekilde durmuyordu. Fakat ben düz olarak bırakmıştım. Yan bir şekilde yatırılmış motor. O benim elim ayağımdı. Ben o olmadan hiçbir yere gidemiyorum. Moralim çok bozuk. Ben motorumla doktora gidiyordum, hastaneye gidiyordum. O olmadan ben nasıl ulaşımımı yapacağım bilmiyorum. Maddi durumumuz da iyi değil. Motorumu kimin yaktığının tespit edilmesini ve kamera kayıtlarının detaylı bir şekilde izlenmesini istiyorum. Çünkü şahısların bu apartmandan olduğunu düşünüyorum. Bu olayın kapatılmasını istemiyorum. Apartmanımızın her tarafını duman ve is kaplamış durumda. Bunlar nasıl temizlenecek ben bunlara üzülüyorum. Buradan yetkili insanlara seslenmek istiyorum. Bizim yeni motor alacak gücümüz yok. Bu motor benim elim ayağımdı. Ben yetkililerden sesimi duymasını istiyorum.”

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