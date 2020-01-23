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Yanan ev kullanılamaz hale geldi, 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

  TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, tek katlı evde sobadan çıktığı belirtilen yangında, ev sahibi Yusuf Elmas (85) ile alevlere müdahale eden bir itfaiye eri yaralanırken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, tek katlı evde sobadan çıktığı belirtilen yangında, ev sahibi Yusuf Elmas (85) ile alevlere müdahale eden bir itfaiye eri yaralanırken, ev ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Malkara'nın kırsal İbribey Mahallesi'nde Yusuf Elmas'a ait tek katlı evde yanan sobadan çıkan kıvılcımların sıçramasıyla meydana geldi. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle evi sardı. Mahalle halkı hortum ve kovalarla su dökerek yangına müdahale ederken, evde bulunan Yusuf Elmas da komşularının yardımıyla dışarıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Ancak tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan Yusuf Elmas dumandan etkilenirken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Elmas, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri de elinden yaralanırken, tedavisi olay yerinde yapıldı.
İtfaiye ekipleri yanının yangının çıkış nedenini araştırırken, yangından dolayı üzüntü duyduğunu ve ağabeyinin hastaneye götürüldüğünü söyleyen Feyzullah Elmas, "Yangını komşularımız görmüş. Biz de bahçedeydik, yan tarafta. Komşuların sesine geldik; baktık ev yanıyor. Komşularımız hemen itfaiyeyi arayıp yangın olduğunu bildirmiş. Sonra ambulans geldi. Ambulans yangında yaralanan ağabeyimi götürdü. Üzgünüz, ev tamamen yandı. Allah beterinden korusun" dedi.

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