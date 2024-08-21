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  4. Yanan evde 3 kişinin cesedi bulunmuştu! Katilleri akrabaları çıktı! Önce öldürüp ardından ateşe vermişler

Yanan evde 3 kişinin cesedi bulunmuştu! Katilleri akrabaları çıktı! Önce öldürüp ardından ateşe vermişler

21.08.2024 21:22
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21.08.2024 21:22
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Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde 3 kişinin cesedi bulundu. Polis ekipleri kundaklama sonucu çıkan yangınla ilgili ölen kişilerin akrabalarını gözaltına alırken korkunç gerçek de ortaya çıktı. Saldırganların 3 kişiyi önce bıçaklayarak öldürdüğü, ardından ise evi ateşe verdikleri tespit edildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yaptığı açıklamada arazi anlaşmazlığı yaşayan akrabaları tarafından cinayetlerin işlendiğini duyurdu.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Haçovit Yaylası'ndaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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3 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evdeki incelemede 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Cenazeler, işlemlerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, yayladaki bir evde sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek alevlerin söndürüldüğü belirtildi.

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Yangının söndürülmesinin ardından evdeki incelemede 3 kişinin öldüğünün saptandığı bildirilen açıklamada, vefat edenlerin ev sahibi Gülüzar Altuntaş (61) ile Kasım (66) ve Arif Altuntaş (67) olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

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İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığına dikkat çekilen açıklamada, "Olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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ÖNCE ÖLDÜRÜP ARDINDAN EVİ YAKMIŞLAR

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Araklı Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış ve yürütülen soruşturma kapsamında vefat eden G.A, K.A, ve A.A'nın aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve akrabaları olan şüpheliler M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından öldürüldükleri tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Şüpheliler M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A'nın Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, öldürme eyleminde kullanılan bıçağın ise olay yerine yakın bir arazide bulunduğu aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet yangın Trabzon
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