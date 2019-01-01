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Yanan evde dumandan etkilenerek bayılan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 17:53 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tek katlı evde elektrik kontağından çıkan yangında, duman etkilenerek bayılan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan aynı aileden 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tek katlı evde elektrik kontağından çıkan yangında, duman etkilenerek bayılan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan aynı aileden 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 02.30 sıralarında Zafer Mahallesi 1712 Sokak'ta Halit Bekler'e (59) ait tek katlı evde çıktı. Tuvalet gitmek için uyanan Halit Bekler, iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangın sonucu oluşan yoğun duman ve alevleri fark ederek, söndürmek için müdahale etti. Müdahaleler yetersiz kalınca alevler kısa sürede tüm evi sardı. Eşi Şengül Bekler (58) ve oğlu Cumhur Bekler'i (28) uyandıran Halit Bekler, ailesiyle birlikte evden çıkmak isterken yoğun dumandan etkilendi. Komşuların, ihbarı üzerine gelen itfiye ekipleri, dumandan etkilenen Bekler Ailesi'nin üç ferdini yarı baygın halde buldu. Aile, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Cumhur Bekler tedavisinin ardından taburcu edilirken, Halit ve Şengül Bekler'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çift, Denizli'deki özel hastaneye sevk edilerek burada tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Sabah yanan eve gelen Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel, "Yeni yılın ilk gününde çıkan bu yangın bizleri üzdü. Halit ağabeyimiz ile oğlu ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kış gününde evsiz kaldılar. Nazilli Kaymakamlığı başvuru yapmaları halinde kendilerine gereken yardımı yapacaktır. Ben de konunun takipçisi olacağım" dedi. Muhtar Certel, Nazilli Belediyesi'nin de evi yanan aileye gereken yardımın yapılması için duyarlılık göstereceğine inandığını da söyledi. Bekler Ailesi'nin komşuları İsmail Akın, "Yangına uykuda yakalandıkları için dumandan etkilenmişler. Fark edip çıkmaya çalışırken ise bulundukları yere yığılıp, kalmışlar. Nesye ki itfaiye ekileri yardıma yetişti. Şimdi Denizli'de Halit ağabeyimiz ve eşi Şengül Hanım'dan gelecek iyi haberleri bekliyoruz" diye konuştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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