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Yanan evde mahsur kalan kişiyi itfaiye yanmaktan son anda kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 10:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iddialara göre akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen yeğen H.R., Ş.R.’nin yaşadığı evin kapısını kilitleyip evi ateşe verdi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iddialara göre akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen yeğen H.R., Ş.R.’nin yaşadığı evin kapısını kilitleyip evi ateşe verdi. Yanan evden mahsur kalan Ş.R.’yi (63) ölümden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kapıyı kırarak kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi 558. sokakta iki katlı kagir binada yangın çıktığı ihbarının alınması üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Yanan evde bir kişinin olduğu bilgisini alan ekipler kilitli kapıyı kırarak alevlerin içinde mahsur kalan Ş.R.’yi baygın ve dumandan zehirlenmiş bir şekilde buldu. Vücudunda 2. derece yanıkları olan R. itfaiye erleri tarafından yanan evden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı Ş.R.’nin solunum cihazına bağlandığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.
Kapıyı kilitleyip evi ateşe verdiği iddia edilen H.R.’nin (43) ise olay sonrasında jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi. H.R.’nin akıl hastası olduğu ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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