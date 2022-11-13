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Yanan evde mahsur kalıp yaşamını yitirdi

13.11.2022 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta feci bir olay yaşandı. Gece saatlerinde bir evde çıkan yangında, alevler nedeniyle dairede mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Yanan evde mahsur kalıp yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta 3 katlı evin en alt katında çıkan yangında içeride mahsur kalan M.K (55), yaşamını yitirdi.

Yangın, gece saatlerinde, Terakki Mahallesi Kerem Sokak üzerindeki 3 katlı evin en alt katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken evde mahsur kalan M.K'nin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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Ekipler, yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürürken, yapılan kontrolde M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.K ve oğlu U.K'nin altlı üstlü olarak yalnız yaşadığı öğrenildi.

Yangını fark ederek dışarı çıkan U.K ise komşularıyla tartışarak kavga ederken, bir kişi aldığı darbelerle yaralandı. U.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından M.K'nin cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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