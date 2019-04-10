Yanan evde ölen kişi, çifte cinayetin zanlısı çıktı

Kırıkkale'deki gecekonduda çıkan yangında ölen kişinin, Ankara'nın Bala ilçesinde 2004 yılında işlenen çifte cinayetin zanlısı olduğu belirlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Irmak köyünde 3 Nisan'da müstakil bir evde çıkan yangında ulaşılan cesedin, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesi sonucu, Ahmet Er'e ait olduğu tespit edildi.

Er'in, Ankara'nın Bala ilçesinde 2004 yılında Murat Gürbüz ve Canan Uluyüz'ün öldürülmesi olayıyla ilgili katil zanlısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Soruşturmaya derinlik kazandıran Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, Ahmet Er'in temasta bulunduğu kişilerden, evin temelinde gömülü ceset olabileceği bilgisini aldığı ve bunun üzerine arama ve tarama faaliyetleri başlattı.

Evin temelinde yapılan kazı çalışmaları sonrası muhtelif yerlerde kemik parçaları bulundu. Kemik parçaları, inceleme yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 6 zanlı savcılık sorgularından sonra adli kontrol şartıyla salıverildi.

S.Ç.E, D.E. ve K.E'nin ise sevk edildikleri Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Kırıkkale'de, 3 Nisan'da, merkeze bağlı Irmak köyü Fatih Mahallesi'nde bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, kimliği tespit edilemeyen bir erkeğe ait ceset bulunmuştu.

