HABER

Yanan evdeki Suriyeli aileyi komşuları kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 2'nci katta çıkan yangını fark eden komşular, evdeki Suriye uyruklu 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtardı.

Yanan evdeki Suriyeli aileyi komşuları kurtardı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 2'nci katta çıkan yangını fark eden komşular, evdeki Suriye uyruklu 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtardı. Çocuklar, korku yaşarken, alevler, itfaiye görevlilerince söndürüldü.
Akyazı'ya bağlı Konuralp Mahallesi'nde bulunan 2004 Sokak'taki 2 katlı evin 2'nci katında, sobadan sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Alt katta yaşayanlar, dumanları fark ederek, evde yaşayan Suriyeli ailenin yardımına koştu. Evde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Bu sırada evden çıkarılan çocuklar, gözyaşı döktü. Sağlık görevlileri, çocukları sağlık kontrolünden geçirirken, yangında evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yanan evdeki Suriyeli aileyi komşuları kurtardıYanan evdeki Suriyeli aileyi komşuları kurtardıYanan evdeki Suriyeli aileyi komşuları kurtardıYanan evdeki Suriyeli aileyi komşuları kurtardı

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Müteahhit intihar ettiMüteahhit intihar etti
Baba ve oğlu trafik kazasında yaralandıBaba ve oğlu trafik kazasında yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.