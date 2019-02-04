Yanan evdeki Suriyeli aileyi komşuları kurtardı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 2'nci katta çıkan yangını fark eden komşular, evdeki Suriye uyruklu 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtardı. Çocuklar, korku yaşarken, alevler, itfaiye görevlilerince söndürüldü.

Akyazı'ya bağlı Konuralp Mahallesi'nde bulunan 2004 Sokak'taki 2 katlı evin 2'nci katında, sobadan sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Alt katta yaşayanlar, dumanları fark ederek, evde yaşayan Suriyeli ailenin yardımına koştu. Evde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Bu sırada evden çıkarılan çocuklar, gözyaşı döktü. Sağlık görevlileri, çocukları sağlık kontrolünden geçirirken, yangında evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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