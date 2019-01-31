Yanan evdeki yaşlı adamdan haber alınamıyor

Çankırı’da sabah saatlerine Korgun ilçesinde meydana gelen yangında 85 yaşındaki Mehmet Şahin’den haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Korgun ilçesi Karatepe köyünde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde Mehmet Şahin’in yaşadığı evde yangın çıktı. Köyde bulunan vatandaşlar tarafından itfaiye vanalarıyla yangına müdahale edildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından AFAD ekipleri tarafından 85 yaşındaki Şahin’i arama çalışmaları devam ediyor.
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