Yanan evden çıkardığı kediyi oksijen vererek kurtardı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, itfaiyeciler yanan evden kurtardıkları kedinin dumandan etkilendiğini fark ederek önce kendi maskeleri ile oksijen verdi, ardından da 112 Acil ambulansına götürerek oksijen verilmesini sağladı.

Saat 17.30 sıralarında, Ulaşlı Mahallesi 1047 nolu Sokak'taki apartmanda Menan Aktürk'e ait dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuk odasında çıkan yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Bu sırada bir itfaiyeci, binada bir kedinin dumandan etkilendiğini gördü. İtfaiyeci, kucağına aldığı kediyi dışarı çıkardı. Bir itfaiyeci kediyi kucağına alırken, diğer itfaiyeci ise kendi oksijen maskesi ile kediye oksijen verdi. İtfaiyeci daha sonra yanında bulunan 112 Acil görevlisi ile ambulansa yöneldi. 112 Acil görevlisi ambulanstan aldığı oksijen tüpüne maskeyi taktı. İtfaiyeci kucağında bulunan kediye oksijen maskesini tuttu. Dumandan etkilenen kedi yapılan müdahale ile kendine geldi. İtfaiyeci kediyi daha sonra olay yerinde bulunan bir kadına verdi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma başlatıldı.