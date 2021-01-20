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  4. Yanan evden çıkarılan kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yanan evden çıkarılan kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

20.01.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Bolu’da 3 katlı evde çıkan yangında dumanların arasından itfaiye müdürünün kurtararak ambulansa yetiştirdiği ‘Duman’ isimli kedi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yangın, saat 11.00 sıralarında Doğancı Mahallesi Dere Sokakta meydana geldi.

Bolu’da 3 katlı evde çıkan yangında dumanların arasından itfaiye müdürünün kurtararak ambulansa yetiştirdiği ‘Duman’ isimli kedi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Doğancı Mahallesi Dere Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim İşçi’ye ait 3 katlı apartmanı çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler evin bitişiğinde bulunan odunluğa sıçradı. Apartmandan dumanların yükseldiği gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaşlı çift mahsur kaldı
Yanan evin 3’üncü katında yaşayan Akif Yılmaz (87) ve eşi Zehra Yılmaz (82) evin içini saran dumanların arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yaşlı çiftin evinin kapısını kırarak içeri girdi. Akif Yılmaz ve eşini dumanların arasından kurtaran ekipler ikisini de kucaklarında dışarı çıkardı. Yaşlı çift itfaiye aracının karda kayarak yolu kapatması nedeniyle sokağa giremeyen ambulansa sandalyeye oturtularak taşındı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kedi kurtarılamadı
Apartmanın giriş katında yaşayan Sabriye Acar’ın ‘Duman’ isimli kedisinin içeride olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri yeniden binaya girdi. İtfaiye müdürü Mehmet Duman, baygın halde bulduğu kediyi kucağına aldıktan sonra koşarak ambulansa yetiştirdi. Sağlık ekiplerinin oksijen tüpüne bağlayarak dakikalarca kalp masajı yaptığı kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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