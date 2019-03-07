HABER

Yanan evi meslek lisesi öğrencileri onardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

Yalova'da geçen ay çıkan yangında ağır hasar gören dört kişilik ailenin evi, kentteki beş meslek lisesinden öğrenciler tarafından hayırseverlerin desteğiyle alınan malzemelerle yenilendi

Yalova'da 14 Şubat'ta çıkan yangında ağır hasar gören ev, meslek lisesi öğrencileri tarafından onarılarak mağdur aileye teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında, Kadir Karahasan ve üç çocuğunun yaşadığı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evde, hayırseverlerin desteğiyle alınan malzemelerle tadilat yapıldı.

Kentteki beş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencilerinin çalışmaları sonrası Vali Muammer Erol tarafından konut sakinlerine evin anahtarı verildi. Karahasan ailesi daha sonra Vali Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'a evlerinde çay ikram etti.

Ev halkına "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Erol, "En kolay bereketlenen şey iyilikmiş demek ki. Bunda da onu gördük. Küçüklüğüne büyüklüğüne bakmadan hep beraber gücümüzün yettiği iyilikleri ertelemeden hayata geçirmeyle ilgili adım atmakta cesur olmalıyız ki böyle iyilikler bereketlensin." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise ev sahibinin yüzde 70 engelli olduğunu söyledi.

Tadilat için hazırlık yaparken hayırseverlerden büyük destek gördüklerini vurgulayan Tosun, "Önce sadece boya badanasını yapıp tamamlamayı düşünüyorduk ama şu anda evin kalorifer tesisatından ıslak zeminine, banyosuna, mutfak dolabına, kanepesinden çekyatına kadar tüm teşrifatını yaptık. Bunların birçoğunda hayırseverlerimizin katkısı oldu. Öğrencilerimiz de çalışmak için birbirleriyle yarıştılar." diye konuştu.

Tosun, tadilatın yaklaşık iki haftada tamamlandığını sözlerine ekledi.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Çavuşoğlu'ndan taksiler için ÖTV sözü (2)Çavuşoğlu'ndan taksiler için ÖTV sözü (2)
Karlıova'da eğitime kar engeli (2)Karlıova'da eğitime kar engeli (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ev Yalova yangın

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü

Meydan savaşında ikinci perde!

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

81 ile genelge gönderildi! Belediyeler 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.