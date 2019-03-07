Yanan evi meslek lisesi öğrencileri onardı

Yalova'da 14 Şubat'ta çıkan yangında ağır hasar gören ev, meslek lisesi öğrencileri tarafından onarılarak mağdur aileye teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında, Kadir Karahasan ve üç çocuğunun yaşadığı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evde, hayırseverlerin desteğiyle alınan malzemelerle tadilat yapıldı.

Kentteki beş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencilerinin çalışmaları sonrası Vali Muammer Erol tarafından konut sakinlerine evin anahtarı verildi. Karahasan ailesi daha sonra Vali Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'a evlerinde çay ikram etti.

Ev halkına "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Erol, "En kolay bereketlenen şey iyilikmiş demek ki. Bunda da onu gördük. Küçüklüğüne büyüklüğüne bakmadan hep beraber gücümüzün yettiği iyilikleri ertelemeden hayata geçirmeyle ilgili adım atmakta cesur olmalıyız ki böyle iyilikler bereketlensin." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise ev sahibinin yüzde 70 engelli olduğunu söyledi.