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  4. Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı

Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 18:39 | Son Güncelleme

Fransa’nın Haute-Vienne bölgesinin Saint-Leonard-de-Noblat kentinde 1 Ocak günü yanan bir evin derin dondurucusunda ceset çıktı.Fransa’nın Haute-Vienne bölgesinde 1 Ocak günü yanan evde çalışma yapan yetkililer, derin dondurucusunda 80 yaşlarında bir kadının parçalara ayrılmış cesedini buldu.

Fransa’nın Haute-Vienne bölgesinin Saint-Leonard-de-Noblat kentinde 1 Ocak günü yanan bir evin derin dondurucusunda ceset çıktı.

Fransa’nın Haute-Vienne bölgesinde 1 Ocak günü yanan evde çalışma yapan yetkililer, derin dondurucusunda 80 yaşlarında bir kadının parçalara ayrılmış cesedini buldu. Yangına müdahale eden yetkililerin cesedi bulması üzerine, kurbanın 30 yaşındaki erkek torunu gözaltına alındı. Evi ateşe verdiği tespit edilen torunun, çelişkili ifadeleri sebebiyle tutuklandığı ve hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

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