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Yanan evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yalnız yaşayan ve felçli olduğu belirtilen Aziz Aydoğan (72), iddiaya göre, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yalnız yaşayan ve felçli olduğu belirtilen Aziz Aydoğan (72), iddiaya göre, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Olay, Malkara'nın Kadıköy Mahallesi'nde gece meydana geldi. Tek katlı evinde yalnız yaşayan Aziz Aydoğan'dan haber alamayan komşuları, durumdan şüphelendi. Eve giren komşuları Aydoğan'ın cansız bedenini buldu. İhbarla gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, Aziz Aydoğan'ın evinde çıkan küçük çaplı yangının kendiliğinden söndüğünü tespit etti. Ekipler, felçli olduğu belirtilen Aydoğan'ın çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aziz Aydoğan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kadıköy Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sarıkaya, Aziz Aydoğan'ın evinde yalnız yaşadığını ve felçli olduğunu belirterek, "Tahminimiz sigarayı çekyata düşürdü. Sigaranın çekyata düşmesi sonucu çıkan bir yangın diye sanıyoruz. Çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyoruz. İnceleme sonucu ne olduğu belli olacak" dedi.

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