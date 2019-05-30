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Yanan evini ağlayarak izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 17:16 | Son Güncelleme

Adıyaman'da yaşlı bir kadın, iki torunuyla yaşadığı evinde çıkan yangını gözyaşları içinde izledi

Adıyaman'da yaşlı bir kadın, iki torunuyla yaşadığı evinde çıkan yangını gözyaşları içinde izledi.

Sıratut Mahallesi'nde Ayşe Uyanık'a (66) ait evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Ayşe Uyanık, itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Evinin yanmasını ağlayarak izleyen Uyanık'ı yanındaki torunları "Nine ağlama" diye teselli etmeye çalıştı.

"Yetimlerimle ortada kaldım." diyerek gözyaşı döken Uyanık'ın, evde iki torunuyla yaşadığı öğrenildi.

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