HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yanan evini gözyaşlarıyla izledi

Yanan evini gözyaşlarıyla izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 01:46 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Evi yanan Aysun Arıkan, "Ben 8 yıl önce ne emeklerle bu evi yaptım" diyerek ağladı.
Gece saatlerinde Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki Cafer Arıkan'a(27) ait evde yangın çıktı. Cafer ve Aysun Arıkan çifti, misafirliğe gitmeden önce 8 aylık çocukları eve geldiklerinde üşümemesi için elektrikli battaniyeyi prize taktı. Yaklaşık 1 saat sonra evlerine gelen çift, yatak odalarında yükselen alevi fark etti. Genç çift çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangını söndürmek için eve giren Cafer Arıkan ile mahalle sakinlerinden Kemal Doğan dumandan zehirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıkan ve Doğan’a ambulansta oksijen vererek müdahalede bulundu.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Evini yanarken görünce gözyaşlarını tutamayan Aysun Arıkan'ı komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerine maddi zorluklar içinde evlerini yaptıklarını anlatan Aysun Arıkan, "Ben 8 sene ne emeklerle bu evi yaptım. Ereğli’de iş yok kocam gurbet ellerde çalışarak bu evi yapmıştık." diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Komşuları Kaan Kurtal da alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiğini ancak söndüremediklerini anlattı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
Depremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteğiDepremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

42 yolcu Ankara'da! İşte ilk görüntüler

42 yolcu Ankara'da! İşte ilk görüntüler

İstanbul'da koronavirüs görüldü iddiası olay olmuştu! Bakan'dan açıklama

İstanbul'da koronavirüs görüldü iddiası olay olmuştu! Bakan'dan açıklama

AFAD paylaştı! İşte 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsü

AFAD paylaştı! İşte 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsü

Ayşenur'u intihara sürükleyen amcaoğlu hakkında yeni gelişme!

Ayşenur'u intihara sürükleyen amcaoğlu hakkında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta’dan depremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteği

Depremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteği

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! TIR'la tanker çarpıştı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! TIR'la tanker çarpıştı

‘Sinir ucu iltihabı’ hastası kadın yardım bekliyor

Çaresizce yardım bekliyor!

İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

Bakan Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

Alkollü TIR sürücüsü trafik ışıklarına çarptı 

Alkollü TIR sürücüsü trafik ışıklarına çarptı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu’nun nikah törenine katıldı

Evlilik cüzdanını Erdoğan'ın elinden aldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.