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Yanan evinin enkazında sağlam kalan eşya aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 12:57 | Son Güncelleme

HATAY'da seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan kanser hastası Necmiye Gürcü (47), babası ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı 2 odalı evlerinde çıkan yangından geriye kalan sağlam eşyaları ve sattığı ürünleri aradı.

Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)- HATAY'da seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan kanser hastası Necmiye Gürcü (47), babası ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı 2 odalı evlerinde çıkan yangından geriye kalan sağlam eşyaları ve sattığı ürünleri aradı. Geriye sadece üzerlerindeki kıyafetleri kalan Gürcü ailesi, zor durumda olduklarını anlattı.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde iki odalı bir evde yaşayan bağırsak kanseri hastası Necmiye Gürcü, seyyar satıcılık yaparak baktığı babası Ali Gürcü (80) ve kız kardeşi Seher Gürcü (35) ile geçen salı günü akraba ziyaretine gitti. Komşularının telefonla ulaştığı Necmiye Gürcü, evlerinde yangın çıktığını öğrendi. Evin bir odasında çıkan yangın, tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Gürcü'nün eşyaları ve bin 500 lira parası ile satmak için eve depoladığı terlikler de küle döndü.

SAĞLAM KALANLARI ARADI

Odalar, yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi. Necmiye Gürcü, küllerin arasında alevlerden geriye kalan sağlam eşyaları ve ürünlerini aradı. Yangından geriye sadece üzerlerindeki kıyafetlerinin kaldığını anlatan Gürcü, "Bütün anılarımız yok oldu" dedi.

'YARDIM BEKLİYORUZ'

Babasının yaşlı olduğu ve kendisinin 3’üncü evre kanser hastası olduğunu anlatan Necmiye Gürcü, "Bu şartlarda çadırda kalamayız. Babam yaşlı, ben hastayım böyle devam etmeye çalışırsak babamı kaybederiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Lütfen biri sesimizi duysun" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin tedarik ettiği çadırda kalan Gürcü ailesi, mağduriyetlerinin giderilmesi ve başlarını sokacak bir yuva bulabilmek için yetkililerden yardım bekliyor.

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