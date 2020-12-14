HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yanan evlerin sayısı 10’a yükseldi

Yanan evlerin sayısı 10’a yükseldi

14.12.2020 16:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında yanan ev sayısı 10’a yükseldi.Yangın, ilçeye bağlı Gölyayla köyü, Kabahor Yaylası’nda sabah saatlerinde başladı.

Rize’nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında yanan ev sayısı 10’a yükseldi.
Yangın, ilçeye bağlı Gölyayla köyü, Kabahor Yaylası’nda sabah saatlerinde başladı. Henüz sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü çıkan yangında yanan evlerin sayısı 10’a yükseldi. Ahşap yerleşim olması nedeniyle hızla yayılan yangının önüne geçmek isteyen İkizdere Belediyesi, Kalkandere Belediyesi, İyidere Belediyesi, Derepazarı Belediyesi ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Yangının 10. eve de sıçradığını dile getiren İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yangın rüzgarın da etkisi ile yayılıyor. Tek korkumuz çayıra, buradan da ormanlık alanlara sıçraması. Ahşap evler tamamen kullanılmaz hale geldi. Şimdi yangının çevresinde betonarme evler var. Rüzgar da şiddetini azaltmış durumda. İnşallah kendi ekiplerimiz ve çevre ilçelerden gelen ekiplerimizle birlikte yangının önüne geçeceğiz. Tek tesellimiz can kaybının olmaması” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Dehşete düşüren olay! Hamile kadın sokak ortasında darp edildiDehşete düşüren olay! Hamile kadın sokak ortasında darp edildi
KYK ödemeleri ne zaman?KYK ödemeleri ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

Polise 'Artistliğiniz kime?' diyen kadın suç makinesi çıktı

Polise 'Artistliğiniz kime?' diyen kadın suç makinesi çıktı

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

İngilizlerden geri alındı: Değerini ölçemezsiniz, milyar dolar

İngilizlerden geri alındı: Değerini ölçemezsiniz, milyar dolar

İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Kuraklık etkisinin artmasıyla göldeki balıklar ölmeye başladı

Kuraklık etkisinin artmasıyla göldeki balıklar ölmeye başladı

Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi

Kaftancıoğlu için 10,5 yıla kadar hapis istemi

Faik Öztrak'tan flaş açıklama: Sağlık Bakanı da Bilim Kurulu da operasyona ortak edildi

Faik Öztrak'tan flaş açıklama: Sağlık Bakanı da Bilim Kurulu da operasyona ortak edildi

Sosyal medyadan yardım çığlığı: Elimi ayağımı bağlayıp defalarca şiddet uyguladı

Sosyal medyadan yardım çığlığı: Elimi ayağımı bağlayıp defalarca şiddet uyguladı

Şişli'de kız arkadaşını darp eden kişi hakkında karar verildi

Şişli'de kız arkadaşını darp eden kişi hakkında karar verildi

Dehşete düşüren olay! Hamile kadın sokak ortasında darp edildi

Dehşete düşüren olay! Hamile kadın sokak ortasında darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.