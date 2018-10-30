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Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

BOLU'da, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Gülsüm Orakçı (68) ve eşi Recep Orakçı (72), evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Dodurga Mahallesi'nde bulunan Recep Orakçı'ya ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Ferhat Orakçı (35) evde uyuduğu sırada mutfakta çıkan dumanları fark ederek dışarı çıktı. Yangını gören komşuları durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Olay sırasında dışarıda olan Gülsüm Orakçı ve Recep Orakçı, haberi alıp yanan evlerinin önüne geldi. Gülsüm Orakçı alevler içindeki evini görünce sinir krizi geçirerek fenalaştı. ''Her şeyimiz yandı, bittik biz'' diyen Gülsüm Orakçı'yı polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Recep Orakçı da ''Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz gitti'' diyerek gözyaşı döktü. Çift, oğullarının yanan evden yaralanmadan çıkmasının tesellisini yaşayarak, "Buna da şükür. Çocuğuma bir şey olmadı" diye konuştu.
Bu arada, yaşadığı panikle evden ayakkabı giymeden çıkan Ferhat Orakçı'ya komşuları tarafından çizme getirildi. Polis, Ferhat Orakçı'nın çizmeyi giymesine yardım etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yanan evlerini gözyaşları içinde izledilerYanan evlerini gözyaşları içinde izledilerYanan evlerini gözyaşları içinde izledilerYanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

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