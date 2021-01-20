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Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

20.01.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Antalya’da odun sobasına dökülen kolonyadan çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Antalya’da odun sobasına dökülen kolonyadan çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın haberi üzerine evine gelen ev sahibi ve eşi, gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Side Mahallesi’nde Niyazi Özarslan’a ait gecekonduda çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın çatısının ahşap ve kiremit, kapı ve pencerelerin PVC olması yangının kısa sürede büyümesine neden oldu.
Yangın sırasında evde bulunan evin gelini ve çocuğunun yangının başlamasıyla kendilerini dışarı attıkları öğrenildi. Yangın haberi üzerine evine gelen Niyazi Özarslan ve eşi karşılaştıkları manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Özarslan ailesini sağlık görevlileri ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından evin önüne gelen Niyazi Özarslan, odalarda bulunan tüm malzemelerin yandığını görünce gözyaşı döktü.
Diğer taraftan yangının, evde küçük yaştaki çocuğuyla beraberken evin gelininin odun sobasının iyi yanması için kolonya dökmesi, dökülen kolonyanın bir anda tutuşup sobanın yakınında bulunan koltuğa sıçraması sonucunda çıktığı belirtildi.

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