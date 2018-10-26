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YANAN FABRİKALARDA POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPIYOR 2

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta 3 fabrikanın hasar gördüğü yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

YANAN FABRİKALARDA POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPIYOR 2 İSTANBUL - YANAN FABRİKALARDA POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPIYOR Haber- Kamera : Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL , (DHA) Esenyurt'ta 3 fabrikanın hasar gördüğü yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken fabrikalarda 100 milyon liraya yakın hasar meydana geldiği belirtildi. Akçaburgaz Mahallesi'nde dün sabah palet fabrikasının deposunda çıkan yangın kısa sürede büyümüş ve yanında bulunan 2 fabrikaya da sıçramıştı. Çok sayıda ilçeden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Yangınla ilgili palet fabrikası çalışanı 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, bu sabah fabrikalara gelerek çalışma yaptı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili delil arandı. Çıkan yangında maddi hasarın yaklaşık 100 milyon lira olduğu kaydedildi. Görüntü Dökümü: ----------- -Olay yeri inceleme ekipleri -Yanan palet alanından görüntü -Diğer fabrikalardan görüntü -Polis ekiplerinden görüntü -Diğer detaylar

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