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Yanan kağıt yüklü tırın TEM’de oluşturduğu trafik havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu’nda alev alev yanan kağıt yüklü tır sebebi ile oluşan trafik havadan görüntülendi.Dilovası TEM Otoyolunda yanan kağıt yüklü tır nedeniyle kapanan yolda oluşan trafiğin boyutu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Yanan kağıt yüklü tırın TEM’de oluşturduğu trafik havadan görüntülendi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu’nda alev alev yanan kağıt yüklü tır sebebi ile oluşan trafik havadan görüntülendi.

Dilovası TEM Otoyolunda yanan kağıt yüklü tır nedeniyle kapanan yolda oluşan trafiğin boyutu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Edinilen bilgilere göre Muharem Güney idaresinde 74 BU 970 plakalı tır, seyir halindeyken bir anda kağıt ve karton yüklü dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı. Tırı yolun kenarında durduran Güney, dorseyi kupa kısmından ayırarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan 1 saatlik çalışma ardından alevler kontrol altına alınabildi. Ekipler, iş makinelerinin yol kenarındaki su kanallarına taşıdığı kağıtlar için soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmanın ardından tır dorsesi çekici ve yanan kağıtlar iş makinesi ve çekici yardımı ile kaldırılacak.

Oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi
Polis ekiplerinin yangın sebebi ile yolun 2 şeridini kontrollü olarak trafiğe kapatması sonrasında. TEM Ototoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin durma noktasına geldiği yolda dakikalarca bekleyen sürücüler yolun açılmasını bekledi. Polis ekipleri ise sürücülere yardımcı olarak sıkışan trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Araçların oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

Yanan kağıt yüklü tırın TEM’de oluşturduğu trafik havadan görüntülendi

Yanan kağıt yüklü tırın TEM’de oluşturduğu trafik havadan görüntülendi

Yanan kağıt yüklü tırın TEM’de oluşturduğu trafik havadan görüntülendi

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