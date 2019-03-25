Yanan kümesteki horozlarını kurtarmak isterken yaralandı

Bolu’da evinin bahçesindeki kümeste çıkan yangında horozlarını kurtarmak için alevlerin içine giren bir kişi, elleri ve yüzünden yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Dereyanı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Okur’a ait evin bahçesinde tavuk ve horozlarını beslediği kümeste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Ekiplerin, müdahalesiyle kümesteki yangın kısa sürede söndürüldü. Kümesten alevlerin yükseldiğini gören Okur, içeride bulunan 3 adet horozunu kurtarmak için kümese girmek isteyince ellerinden ve yüzünden yaralandı. Okur, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Okur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangında kümes kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan 3 horoz telef oldu. Ayrıca, arıcılıkla uğraştığı öğrenilen Okur’un kümeste bulunan 2 adet boş kovanı da yangından etkilendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

