HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yanan otelde 10 yıl çalıştı... Yangın merdivenleriyle ilgili korkunç gerçeği açıkladı: Kullansalardı ölüme gidebilirlerdi

Yanan otelde 10 yıl çalıştı... Yangın merdivenleriyle ilgili korkunç gerçeği açıkladı: Kullansalardı ölüme gidebilirlerdi

24.01.2025 12:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartalkaya'daki otelde yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Acı olay Türkiye'nin yüreğini dağlarken, otelde 10 yıl çalışan Düzceli Erkut Malaycı otelle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yangın merdiveninin kapısının kayak odasına açıldığını belirten Malaycı, "Yangın merdivenini kullansalardı ölüme giderlerdi" dedi. Malaycı ayrıca yağmurlama sisteminin olmadığını ve duman dedektörlerinin de çalışmadığını söyledi.

Yanan otelde 10 yıl çalıştı... Yangın merdivenleriyle ilgili korkunç gerçeği açıkladı: Kullansalardı ölüme gidebilirlerdi

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de geçen salı gecesi çıkan korkunç yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Yangınla ilgili olarak araştırmalar hala sürerken, yeni detaylar da art arda ortaya çıkmaya devam ediyor.

67546

İHMALLERİ TEK TEK SIRALADI

Otelde 10 yıl çalışan Düzceli Erkut Malaycı yaptığı açıklamada ihmalleri tek tek sıraladı ve şoke eden ifadeler kullandı.

4747

YANGIN MERDİVENLERİNİN ÇIKIŞI, KAYAK ODASINA ÇIKIYORDU"

Otel çalışanlarının yangın merdivenlerinin yanında küçük lojmanlarda kaldığı açıklayan Malaycı, “Otelin çevresinde atlama yerleri yoktu. Yangın merdivenlerini bulamadıkları için camdan çarşaf sarkıttılar. Elektrikler olmadığı için göz gözü görmedi. Bir de şöyle bir durum var. Yangın merdivenin olduğu yer sadece betonarme değil. Yangın merdivenlerinin olduğu yerde personel lojmanları var. 11. Kattan 1. Kata kadar yangın merdiveni vardı. Ama çıkışı otelin çıkışı değildi. Kayak odasına çıkıyordu. Her katta yangın merdivenlerinin olduğu bölgede tek kişinin kalabileceği küçük odalar vardı. Aşçıbaşı, resepsiyonist gibi kişiler bu odalarda kalıyorlardı” ifadelerini kullandı.

331

"YANGIN MERDİVENLERİNİ KULLANSALARDI ÖLÜME GİDERLERDİ"

Otelde yangın merdivenlerinin olduğunu ama merdivenlerin otelin dışına çıkmadığını belirten Erkut Malaycı, "Otelde yangın merdiveni vardı ama iç kısımdaydı. Tabelalar vardı. Ama elektrikler kesildiği zaman oteldeki yangın merdivenlerini bulamazlardı. Bu yangın merdivenlerini kullansalardı otelin dışına çıkamazlardı. Yangın merdivenlerinin çıkışı kayak odasına gidiyordu. Orası da alev topuydu zaten. Yangın merdivenlerini kullansalardı ölüme giderlerdi. 163 oda olarak biliyorum. 20 odası personele ait. 5 oda patronlara ait. 140 oda civarı bulunuyordu. Kral dairesi otelin 12. Katında suit odalar 10 ve 11. Katta köşe odalar idi” şeklinde konuştu.

622

"YAĞMURLAMA SİSTEMİ YOK DİYE BİLİYORUM"

Daha önce otelde bir kere yangın alarmının personellerin tütün içmesinden kaynaklı çalıştığını gördüğünü ama daha sonra müşterilerin içmesine rağmen alarmın çalıştığını görmediğini belirten eski otel çalışanı Malaycı, “Yağmurlama sistemi yok diye biliyorum. Alarm sistemi var ama tuşlu var. Bir zaman otelde personeller tütün içtikleri için devreye girdi alarm sistemi. Patron o zaman personelleri azarladı. O zaman devreye girdiğini gördük. Ondan sonra içenler vardı ama hiç bir zaman görmedim alarm sistemini. Müşteriler içiyorlardı ama içemezsin diyemiyorduk” dedi.

"350'YE YAKIN KİŞİ VARDI"

Otelde 120 kişinin çalıştığını 230 müşterinin olduğunu belirten Malaycı, “Yangın esnasında; gececi aşçılar olur, kahvaltıcı olur, ekmekçisi ve resepsiyonistçi ise 5-6 personel ayakta olabilir. Gündüz aktif çalışan personel sayısı ise 100-120 arasında kişi vardır. Otelde ortalama 350 kişiye yakın kişi vardı. Grand Kartal otelin yanında Kartal Otel var. Bu iki otel birbirinden bağımsız iki otel. Ayrı şirketler. 2 kardeşin oteli ama birbirinden ayrılar. Birbirlerine düşmanlar diyebiliriz” şeklinde konuştu.

"AHŞAP DEKORASYON ÇOK OLDU"

Ahşap görünümün otelde abartıldığını dile getiren Malaycı sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Yangının çıktığı restoran benim zamanımda vardı ama yenilendi. Tadilat oldu. 2 yıl önce otelde restorantı, barı, lobisi, havuzu, spası, 9-10-11. Katlar yenilendi. Ahşap görünüm otelde abartıldı. Otel betonorme ama ahşap dekorasyon çok oldu. Otelin içerisinde marketi ayrı bir kişi işletiyor. Kafe ve kayak malzemesi olan mağaza ayrı kişiler kiralayıp işletiyorlardı.”

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çocuklarınızı uzak tutun! Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Çocuklarınızı uzak tutun! Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde şans mı, şanssızlık mı? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip olabilir!

UEFA Avrupa Ligi'nde şans mı, şanssızlık mı? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip olabilir!

Kahraman ve mütevazı! Türkiye onun hikayesini konuşacak

Kahraman ve mütevazı! Türkiye onun hikayesini konuşacak

Yangın bölgesine gitmişti: O isim isyan etti! "Bu iş Tanju Özcan'a kalırsa..."

Yangın bölgesine gitmişti: O isim isyan etti! "Bu iş Tanju Özcan'a kalırsa..."

Acile başvuran vakaların yüzde 80'ine bu teşhis konuyor! Tehlikeli virüse dikkat: Türünün en şiddetlisi!

Acile başvuran vakaların yüzde 80'ine bu teşhis konuyor! Tehlikeli virüse dikkat: Türünün en şiddetlisi!

Yangın faciasından yeni trajedi... 3 arkadaş birlikte 12. kattan atlamış: "Yanıyoruz, bizi kurtarın"

Yangın faciasından yeni trajedi... 3 arkadaş birlikte 12. kattan atlamış: "Yanıyoruz, bizi kurtarın"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.