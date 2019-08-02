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Yanan otobüsten abisiyle sağ kurtulmayı başardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 19:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’de bir yolcu otobüsünde çıkan yangında, yanlarında anne ve babaları olmadan seyahat eden 9 ve 14 yaşlarındaki 2 kardeş sağ kurtulmayı başardı.

Yanan otobüsten abisiyle sağ kurtulmayı başardı

Balıkesir’de bir yolcu otobüsünde çıkan yangında, yanlarında anne ve babaları olmadan seyahat eden 9 ve 14 yaşlarındaki 2 kardeş sağ kurtulmayı başardı. Kardeşler yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
Balıkesir- Edremit kara yolu üzerinde İvrin’de ilçesinin kırsal Gökçeyazı mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsünde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belirtilen otobüsteki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk belirlemelere göre faciada 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Yangın sırasında otobüse anne ve babaları tarafından Edremit’ten bindirilen, Yalova’da babaanneleri tarafından karşılanacak olan 9 yaşındaki Berra ile 14 yaşındaki ağabeyi Hüseyin Emre Karaman yangından yara almadan kurtulmayı başardı. Dumandan etkilenen 2 kardeş kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Hastanedeki çocukları ziyaret eden AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Gökçe Uygur ve Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, iki kardeşle yakından ilgilendi.

Yanan otobüsten abisiyle sağ kurtulmayı başardı

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