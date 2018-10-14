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Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, Muharrem Özcan'a (22) ait otomobil, arazide yanmış bulunurken, içinde erkek cesediyle karşılaşıldı.

Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Çine ilçesinde, Muharrem Özcan'a (22) ait otomobil, arazide yanmış bulunurken, içinde erkek cesediyle karşılaşıldı. Cesedin, 1 haftadır evine uğramadığı öğrenilen Özcan'a ait olduğu sanılırken, otopsi yapılacağı belirtildi.
Jandarmayı dün saat 21.00 sıralarında arayanlar, Çine'nin kırsal Karakollar Mahallesi yakınlarındaki arazide yanmış otomobil olduğunu söyledi. İhbarla olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 09 LS 388 plakalı otomobilin içinde yanmış erkek cesedi olduğu tespit edildi. Jandarma, plakadan otomobilin, kırsal Kırkışık Mahallesi'nden çiftçi Muharrem Özcan'a ait olduğunu tespit edip, ailesi ile irtibata geçti. Bekar olan Özcan'ın, 1 haftadır evine uğramadığı öğrenildi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Muharrem Özcan'a ait olduğu sanılan ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

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