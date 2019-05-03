Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yanan bir otomobilde erkek cesedi bulundu.

Yukarı Okçular Mahallesi yakınlarında bir aracın yandığı ihbarını alan itfaiye ve jandarma ekipleri, olay yerine geldi.

Alevlerin söndürüldüğü araçta incelemede bulunan ekipler, bagaj kısmında yanmış halde bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Cinayet şüphesiyle soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, aracın bagaj kısmında bulunan cesedin Mehmet K'ye (32) ait olduğu belirlendi.

Soruşturma sürüyor.

