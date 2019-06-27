HABER

Yanan otomobilde yaralanan engelli genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 17:27 | Son Güncelleme

Adana'da yakınları tarafından yalnız bırakıldığı otomobilde çıkan yangında ağır yaralanan bedensel engelli genç, hastanedeki iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Gencin cenazesi toprağa verildi

Adana'da önceki gün yakınları tarafından hastane otoparkında yalnız bırakıldığı otomobilde çıkan yangında ağır yaralanan bedensel engelli genç yaşamını yitirdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 24 yaşındaki Mustafa Eker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eker’in naaşı, Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Önceki gün hasta ziyaretine giden ailesi, Eker'i, Yüreğir Devlet Hastanesi otoparkına park ettikleri otomobilde yalnız bırakmış, araçta çıkan yangında ağır yaralanan engelli genç, hastanenin güvenlik görevlileri ve itfaiye ekiplerince kurtarılmış, aynı hastanedeki ilk müdahalesi sonrası Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Eker'in ayağının iple bağlı olduğu öne sürülmüş, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Tarihi çarşılardan BTSO’ya teşekkürTarihi çarşılardan BTSO’ya teşekkür
Bakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştuBakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana otomobil yangın

En Çok Okunan Haberler

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.