HABER

Yanan otomobildeki yaralılar son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 11:12 | Son Güncelleme

Gaziantep-Osmaniye karayolunda kaza yaparak alev alan otomobilde sıkışan 3 kişi, çevredekilerin müdahalesi sonucu yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yanan otomobildeki yaralılar son anda kurtarıldı

Gaziantep-Osmaniye karayolunda kaza yaparak alev alan otomobilde sıkışan 3 kişi, çevredekilerin müdahalesi sonucu yanmaktan son anda kurtarıldı. 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Osmaniye karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Şahinbey ilçesine bağlı Bayatlı kırsal Mahallesi’nden çalışmak için Gaziantep merkeze giden Nadir Ş.’nin kullandığı 38 VL 104 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kum ocağı yakınlarındaki virajda kayarak aynı yöne gitmekte olan Osman K.’nın kullandığı 27 C 4050 kamyonete yandan çarparak altına girdi. Otomobil çarpmanın etkisiyle alev alarak yanmaya başlarken, kamyonetteki 2 kadın ise yola savruldu. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıları yanan otomobilden çıkartmayı başardı. Yangın müdahalenin ardından söndürülürken yaralılar ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yoldaki kamyonet ise polis ve vatandaşlar tarafından iteklenerek yolun kenarına götürülmeye çalışıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nadir Ş., Cemal Ş. ve Ökkeş Ş.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yanan otomobildeki yaralılar son anda kurtarıldı

Yanan otomobildeki yaralılar son anda kurtarıldı

Yanan otomobildeki yaralılar son anda kurtarıldı

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
İzmir’de sosyal medyada terör propagandasına 14 gözaltıİzmir’de sosyal medyada terör propagandasına 14 gözaltı
Yanan evdeki yaşlı adamdan haber alınamıyorYanan evdeki yaşlı adamdan haber alınamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.